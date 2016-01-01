طريقة عمل كوارع مطبوخة لـ نجلاء الشرشابى



طريقة عمل كوارع مطبوخة طريقة عمل كوارع مطبوخة



نقدم لكم طريقة عمل كوارع مطبوخة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كوارع مطبوخة

كوارع

بصلة

ورق لورا

ماء

عصير طماطم

بصل وثوم مفروم

بطاطس مكعبات

حبهان فصوص

مستكة فصوص

ملح فلفل أسود



طريقة عمل كوارع مطبوخة

في اناء به ماء مغلي ضعي الكوارع وورق اللورا والبصلة والحبهان والمستكة واتركيها حتى تنضج.

ضعى السمنة في وعاء على النار وحمري البصل والثوم وعصير الطماطم والملح والفلفل ومكعبات البطاطس واضيفي الكوارع واتركي الخليط على النار حتى تمام النضج.

