توقف عن ذلك فورًا.. لف بقايا الطعام بالورق الفويل يسبب الأمراض



لف بقايا الطعام بالورق الفويل لف بقايا الطعام بالورق الفويل



يلجأ كثيرون إلى استخدام ورق الألومنيوم، للحفاظ على الطعام طازجًا ومنعه من التلف، لكن ما لا نعرفه هو ما إذا كان التغليف برقائق الألومنيوم آمنًا لصحة المرء أم لا، حيث اتضح مؤخرًا أنه ليس كذلك، ويقول الخبراء إن هذه طريقة مؤكدة لتعريض نفسك لمخاطر صحية ضارة.



وتكمن المشكلة الرئيسية في استخدام رقائق الألومنيوم لتغطية وتغليف وحفظ الطعام هي أنه لا يغلق طعامك تمامًا عن الهواء، مما يجعله عرضة لخطر التلوث.



وتوفر الرقائق أرضية هبوط سهلة للكائنات الدقيقة الضارة لتسوية الطعام وإصابته، وحتى العناصر الساخنة يمكن أن تصبح ملوثة لأن البكتيريا مثل Staph و Bacillus Cereus التي تسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام ، تنتج بالفعل السموم عند تسخينها والأهم من ذلك ، لا يتم تدميرها بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

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ويقدم موقع indianexpress أفضل طريقة لحفظ الطعام؟ إليك بعض الطرق التي يمكنك تجربتها والاستفادة منها:- حاويات محكمة الغلقوضع الطعام في عبوات محكمة الغلق، حيث يضمن الختم القوي للحاويات عدم دخول أو تسرب أي شيء من الصندوق، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تخزين الطعام في عبوات محكمة الهواء يساعد أيضًا على تسريع عملية التبريد وإبعاد البكتيريا عن طعامك.- تغليف الطعام بإحكام في غلاف بلاستيكيعندما يتم استخدام البلاستيك لتغليف الطعام ، فإنه ذو جودة عالية جدًا. يجب استخدام الغلاف البلاستيكي الذي يأتي مع غشاء تغليف PVDC لأنه أعلى بكثير من غشاء PVC العادي أو PE.تخزين الطعام في مثل هذه الأغلفة له العديد من الفوائد ولكن أهمها أنه يحافظ على الطعام طازجًا لفترة أطول من خلال منع دخول الرطوبة ، مما يحول بدوره دون تلف الطعام، وهذا يجعلها مثالية جدًا لتخزين الخضار النيئة والفواكه والدواجن والمأكولات البحرية وعجينة الروتي وغيرها دون أي خوف من تغير اللون أو الأكسدة.يمكنك تقليل هدر الطعام بشكل كبير في مطبخك باختيار هذه الطريقة، كما أن الأغطية البلاستيكية الضيقة لا تسمح برائحة الطعام كما ان التجميد هو الخيار الأفضل.