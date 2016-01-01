قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية من صعوبة في الرؤية أو يتعذر عليهم الرؤية على الإطلاق. ومع ذلك، وبفضل التقنيات مثل التعرف على الأشياء، رأينا كيف يمكن إستخدام كاميرات الهواتف الذكية ” لرؤية ” الغرفة وتحديد الأشياء من خلال التعريف بها بصوت عالٍ للمستخدم.
لقد خطت مايكروسوفت بعض الخطوات على هذا الصعيد، ولكن الشركة تعتقد أنها تستطيع أن تفعل ما هو أفضل. كيف ذلك؟ بجعل التعرف على العناصر سياقيًا أكثر وشخصيًا أكثر للمستخدم الذي يستخدمه. على سبيل المثال، قد يكون مُعرف الأشياء قادرًا على التعرف على الأشياء مثل المفاتيح والنظارات وجهاز التحكم عن بعد، ولكن هل هذه الأشياء مهمة للشخص؟ ماذا لو حاول شخص ضعيف البصر إيجاد العصا التي يريدها؟ ماذا لو نقل شخص ما مفاتيح المستخدم إلى مكان مختلف؟
ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” لم يكن هناك أي جهد لجمع صور الأشياء التي قد تكون ذات أهمية خاصة للمستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر. إن توفير مجموعة بيانات أكبر للباحثين والمطورين لإستخدامها في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أفضل يمكن أن يغير قواعد اللعبة في هذا الجانب، للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر على وجه الخصوص، ولكن للجميع أيضًا “.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مايكروسوفت ترغب في إستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين التعرف على العناصر لضعاف البصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق