تحتفل أسطورة صناعة السيارات السوفيتية «الفولغا غاز-24» العام الجاري بعيد ميلادها الـ50.
وذكر موقع روسيا اليوم أن «الفولغا غاز – 24» كانت في العصر السوفيتي سيارة محبوبة من قبل الجميع، بمن فيهم السائقون وهواة السيارات والموظفون وضباط الجيش والأمن (كي جي بي)، وحلم كل رجل سوفيتي آنذاك أن يمتلك تلك السيارة الفخمة التي أصبحت فيما بعد سيارة شعبية.
وواجهت صناعة السيارات السوفيتية مطلع ستينيات القرن الماضي أزمة حقيقية متعلقة بالديكور الداخلي والخارجي لسياراتها، إذ أن السيارات الجميلة قلت في الطرق وشوارع المدن السوفيتية. أما سيارة «الفولغا غاز – 21» التي كانت الصناعة السوفيتية تنتجها آنذاك فتقادمت كثيرا وباتت سيارة من الماضي.
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التعليقات على بالفيديو| سيارة «الفولغا» السوفيتية تحتفل بيوبيلها الخمسين
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