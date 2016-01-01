قررت العديد من شركات السيارات العالمية عودة تشغيل مصانعها من جديد، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
ولقد نشرت مرسيدس مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، يوثق عودة العمال والموظفين مرة أخرى إلى العمل في مصانعها في ألمانيا.
وبدأ الفيديو بعرض لافتة وضعت على مدخل المصنع للترحيب بالعمال، كتب عليها مرحبا بعودتكم من جديد.
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التعليقات على شاهد مرسيدس تحتفل بعودة العاملين لمصانعها “فيديو”
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