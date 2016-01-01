

شاهد مرسيدس تحتفل بعودة العاملين لمصانعها “فيديو” شاهد مرسيدس تحتفل بعودة العاملين لمصانعها “فيديو”

قررت العديد من شركات السيارات العالمية عودة تشغيل مصانعها من جديد، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.



ولقد نشرت مرسيدس مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، يوثق عودة العمال والموظفين مرة أخرى إلى العمل في مصانعها في ألمانيا.



وبدأ الفيديو بعرض لافتة وضعت على مدخل المصنع للترحيب بالعمال، كتب عليها مرحبا بعودتكم من جديد.

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وظهر من خلال الفيديو إلتزام جميع العمال باتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بإرتادئهم قفازات وكمامات طبية طوال فترة الدوام.وكشف الفيديو خلال التصوير داخل المصنع عن الظهور الأول للسيارة الفاخرة المنتظر إطلاقها قريباً مرسيدس S-Class الجيل الجديد.يذكر أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت عدد من الصور المسربة لمرسيدس S-Class على مواقع السيارات، ووفقاً للمعلومات فإن الجيل الجديد للسيارة لن تتوفر منه نسخة ببابين فقط أو “كابروليه”.