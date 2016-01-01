

9 نصائح للحفاظ على إطارات سيارتك لأطول فترة ممكنة 9 نصائح للحفاظ على إطارات سيارتك لأطول فترة ممكنة

تعد إطارات السيارة من أهم عوامل الأمان خلال القيادة على الطرق، لكونها المسؤولة عن وقوع الحوادث إذا كانت تالفة.







ولذلك يجب على قائد السيارة الاهتمام بها والكشف الدوري عليها، تجنبا لأي أعطال أو حوادث على الطريق.

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ومن أهم طرق الحفاظ على إطارات السيارة:1- فحص الإطارات بصفة دورية، من حيث الثقوب، والتشققات، والانتفاخات، والتمزق.2- الكشف على ضغط الهواء بالإطار بصفة مستمرة، حتى تتأكد من الضغط المناسب الذي ينبغي أن يكون عليه.3- ضبط اتزان الإطارات يقلل من احتكاك وتآكل الإطار مع الأرض، وبذلك يطيل من عمره.4- تجنب الطرق الوعرة وغير الممهدة، والتي تحدث ضررا بالغا بإطارات السيارة، وخاصة عند السير على سرعات عالية.5- فحص النقش الموجود على الإطار، لتحديد الإطار الذي يعاني من مشكلة، حتى لا يستمر الخلل ويصيب الإطار بالكامل.6- التنظيف المستمر للإطارات يزيد من قدرتها على التحمل.7- التخلص من الأشياء الزائدة بالسيارة، وخاصة من الحقيبة الخلفية، حتى لا تتسبب في تآكل إطارات السيارة.8- الحرص على أن يتناسب الإطار مع حجم السيارة وسرعتها، وأن يكون عليه العلامة التجارية الخاصة به.9- ضبط زوايا السيارة عند الشعور باهتزازات أو انحراف مفاجئ للسيارة أثناء السير، حتى لا يؤثر على أداء والعمر الافتراضي لإطارات السيارة.