

فيديو.. هجوم السحالى المرعبة على سكان فلوريدا الأمريكية فيديو.. هجوم السحالى المرعبة على سكان فلوريدا الأمريكية

مشاهد مخيفة ومرعبة لهجوم أعداد كثيرة من السحالى كبيرة الحجم بالولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذى تواجه فيه أمريكا فيروس كورونا وتداعياته.







فوجئ سكان فلوريدا وبعض المقاطعات بهجوم لسحالى قاتلة كبيرة الحجم تسمى تيجوس وطولها يصل إلى أكثر من متر ووزنها 4.5 كيلو جرام السحالة القاتلة تتحرك إلى جورجيا لتهدد الحياة البرية هناك.

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فما هى تفاصيل حياة تلك الكائنات التى اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية هذا ما نستعرضه فى الفيديو التالى ..