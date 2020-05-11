هل يحدث جدل حول رؤية هلال شوال مثل العام الماضي؟.. البحوث الفلكية توضح

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك؛ إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 رمضان 1441هجريا، بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
ميعاد عيد الفطر المبارك
وحال تعذر الدار شرعا من الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، وعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجريًا بالعين المجردة، ستعلن دار الإفتاء المصرية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، أما حال رؤية الهلال يكون الجمعة آخر أيام شهر رمضان والسبت، أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.
سر تخطي هلال شهر شوال سماء مصر العام الماضي
ومع اقتراب استطلاع هلال شهر شوال المقبل، يبادر في الأذهان حالة الجدل التي وقعت العام الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الأربعاء 5 يونيو الماضي، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما كان ينتظره المصريون الثلاثاء 4 يونيو الماضي، ليعلق الجميع "الهلال لم يمر من هنا"، خاصة أن الدول التي تحد مصر من الشرق والغرب استطاعت رؤيته معلنة عيدها قلبها بيوم.
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