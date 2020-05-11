

عوامل تزيد من خطورة التعرض لعدوى كورونا.. فصيلة الدم والسمنة والتدخين أبرزها عوامل تزيد من خطورة التعرض لعدوى كورونا.. فصيلة الدم والسمنة والتدخين أبرزها

يستهدف فيروس كورونا بشكل كبير فئات معينة من المجتمع، منهم كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة وأصحاب المناعة الضعيفة، ولكن هناك بعض الأشياء الأخرى التي تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالفيروس التاجي.



موقع "thehealthsite" الطبي ذكر أن جائحة COVID-19 لا تظهر أي علامات على التراجع وقد يضطر إلى التعامل معه لفترة طويلة قادمة الآن، وعلى الرغم من أن العلماء يعملون مع الوقت لإيجاد لقاح للعدوى المميتة، لم يظهر شيء إيجابي بعد.



ولأن هذا فيروس لا يمكن التنبؤ به، يطرح تحديات جديدة على المهنيين الصحيين، علاوة على ذلك نظرًا لأن هذه سلالة جديدة من الفيروس التاجي، فإن الخبراء ليس لديهم أيضًا أي بيانات يمكن الاعتماد عليها، حيث نرى أعراضًا جديدة أو مضاعفات جديدة كل أسبوع تقريبًا، كل هذا يجعل العثور على علاج صعبًا.



ويشكل الفيروس خطرًا بشكل خاص على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة، ولكن هناك بعض الأشياء الأخرى التي قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بـ COVID-19.



فصيلة الدم

قد تحدد فصيلة دمك مخاطرك وفقًا لدراسة في قسم المعلوماتية الطبية الحيوية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، قد تشير فصيلة دمك إلى خطر الإصابة بالمرض.



على ما يبدو ، فإن الأشخاص الذين يعانون من فصيلة الدم A لديهم خطر أكبر والأشخاص الذين يعانون من فصيلة الدم O هم في خطر أقل بكثير.

و السبب وراء ذلك غير معروف حتى الآن ويقول الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة للتأكد من سبب حدوث ذلك. دراسة أخرى في الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في شنتشن ، الصين ، تطرح أيضًا نفس النظرية.



العرق وخطر الإصابة



يبدو أن البيانات حتى الآن تشير إلى أن الأمريكيين الأفارقة هم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، أيضا العلماء ليسوا متأكدين من السبب، لكنهم يشكون في أن الظروف الصحية السيئة بين هذه المجموعة من الناس قد تكون السبب.



السمنة عاملا حاسما



وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، قد تكون السمنة المرضية عامل خطر كبير جدًا لـ COVID-19، وعلى الرغم من أنه الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا من السبب، ألا أن البدناء معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكل هذه الأمراض تزيد من خطر الإصابة بالعدوى. لذلك، قد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع خطر زيادة الوزن للأشخاص.



ضعف المناعة

منذ بداية الوباء يخبرنا الخبراء أن نعزز مناعتنا لمحاربة الفيروس القاتل، وهذا لأنه إذا كان لديك مناعة منخفضة ، فلن يتمكن جسمك من محاربة العدوى بشكل فعال، وهذا يعني أنه حتى الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الذي يقمع جهاز المناعة هم في خطر كبير، و يجب على الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان أو نخاع العظام أو زرع الأعضاء ، وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين يعانون من الكورتيكوستيرويدات أن يكونوا حذرين للغاية خلال هذا الوقت.



خطر التدخين

وفقًا لدراسة فإن احتمالية المدخنين يوميًا أقل بكثير من مضاعفات أعراض COVID-19، حيث يعتقد الباحثون أن النيكوتين قد يوفر بعض الحصانة من العدوى، ولكن دراسات أخرى وجدت العكس تماما. في الواقع ، وجدت بعض الدراسات أن التدخين يؤدي إلى نتائج سلبية أكثر لـ COVID-19.