

ثبات أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 16 مايو ثبات أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 16 مايو

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم السبت 16 مايو ٢٠٢٠، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد في الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك.







وسجلت محافظة السويس، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 100 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 150جنيها لتصبح محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.

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وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 150 جنيهًا، لتسجل محافظة السويس الأعلى سعرًا ، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 150جنيهًا، لتكون محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.