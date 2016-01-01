شاهد.. عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة



شيش طاووق مع أرز بسمتي شيش طاووق مع أرز بسمتي

تحتار كل ربة منزل فى عزومة رمضان لاختيار الأطباق التى تقوم بتقديمها لأسرتها أو ضيوفها خلال شهر رمضان، ونقدم لك قائمة عزومة رمضان اليوم بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف، وتشمل "شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة والحلو كب كيك الكنافة".



طريقة عمل شيش طاووق من مطبخ الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا":

مقادير شيش طاووق بالسويت اند شيلي صوص

شيش طاووق متبل

فلفل ألوان مربعات

بصل أبيض وأحمر

سويت اند شيلي

زبدة



- للتقديم

بطاطس

بقدونس

زبادي

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