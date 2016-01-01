للعظام وسرطان القولون.. 10 فوائد لـ القراصيا



القراصيا القراصيا

القراصيا هي عبارة عن ثمار البرقوق المجففة، أو ما يسمى الشاهلوج أو البروميا، وهي ثمار غنية بالمواد الغذائية والتي لها فوائد صحية عديدة ومتنوعة، وتعتبر القراصيا مصدرًا رائعًا للطاقة، كما أنها لا تسبب رفعة مفاجئة في سكر الدم.



لذا قدم الدكتور أحمد صبرى، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فوائد القراصيا:



فوائد القراصيا:

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1- تسهيل الهضمتعتبر القراصيا عالية في محتواها من الألياف الغذائية، ما يساهم في الحماية من البواسير والإمساك، ويعتبر الإمساك مشكلة مزمنة لدى كبار السن والرضع بشكل خاص.ويعمل عصير القراصيا كملين طبيعي، ولكن عليك عدم استخدامه للأطفال بالطبع إلا بعد استشارة الطبيب.ومع أن عصير القراصيا لا يحتوي على ذات كمية الألياف المتواجدة في ثمار القراصيا، إلا أنه يعتبر مفيدًا كما الثمار الكاملة في مكافحة الإمساك.2- السيطرة على التبول الزائديعتبر فرط نشاط المثانة حالة مزعجة لدى العديد من الأشخاص، ولكن كمية إضافية بسيطة من الألياف في حميتك تساعد في التحكم بالمثانة النشطة.وأحد أسباب فرط نشاط المثانة هو الإمساك المستمر، لذا فإن عصير القراصيا يعتبر مفيدًا جدًا هنا.3- غنية بالبوتاسيومتعتبر القراصيا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والذي يعتبر مهمًا جدًا في تنظيم وظائف الجسم المختلفة، ويساعد هذا المعدن بشكل خاص في:تسهيل الهضم.تنظيم نبض القلب.تنظيم عمل النواقل العصبية.تنظيم عمليات انقباض وانبساط العضلات.تنظيم ضغط الدم.وبما أن الجسم لا يستطيع إنتاج البوتاسيوم، فإن القراصيا مفيدة في تزويد الجسم بحاجته من البوتاسيوم، ولكن عليك تناولها باعتدال ودون إفراط.4- غنية بالفيتامينات المتنوعةالقراصيا ليست عالية في محتواها من البوتاسيوم فحسب، بل هي كذلك غنية بالعديد من الفيتامينات الهامة والضرورية، مثل:فيتامين ك.فيتامين أ.فيتامين b6.النياسين.كما تعتبر القراصيا غنية كذلك بعدد من المعادن الهامة والضرورية، مثل النحاس والمغنيسيوم.5- مصدر جيد للحديديصاب الشخص بالأنيميا عندما يتوقف الجسم عن إنتاج كميات كافية من خلايا الدم الحمراء، والتي يدخل الحديد في تكوينها.وتعتبر القراصيا وعصير القراصيا مصدرًا جيدًا للحديد، وبالتالي فإن القراصيا تساعد في علاج ومنع نقص الحديد.6- تقوية العظام والعضلاتتعتبر القراصيا مصدرًا جيدًا وهامًا لمعدن البورون، والذي يعتبر ضروريًا لبناء وتقوية العضلات والعظام، كما أنه ضروري لتنظيم تناسق وحركة العضلات.وتعتبر القراصيا هامة بشكل خاص لاستعادة كثافة العظام المفقودة بعد العلاج بالإشعاع.وقد وجدت بعض الدراسات أن مسحوق القراصيا المجففة قد يساعد في التقليل من تأثير الإشعاعات الضارة على نخاع العظم.وقد وجدت دراسات أخرى أن القراصيا مفيدة بشكل خاص للنساء في سن اليأس للحفاظ على كثافة العظام لديهن، كما أنها مفيدة في الحماية من هشاشة العظام.7- خفض مستويات الكوليسترولمن الممكن لتراكم البلاك في الأوعية الدموية والناتج عن الكوليسترول المرتفع والدهون أن يسبب فشل القلب والجلطات.وقد أظهرت بعض الدراسات أن القراصيا تساعد على منع الإصابة بتصلب الشرايين وتعمل على خفض الكوليسترول.8- خفض ضغط الدمأظهرت الدراسات أن تناول القراصيا أو شرب عصير القراصيا قد يساعد وبشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع.9- التحكم في الشهيةتساعد القراصيا في كبح الشهية، إذ أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويعود ذلك لمحتواها العالي من الألياف وحقيقة أن لها مؤشر جلايسيمي مرتفع.الألياف تساعد على بقائها في المعدة لفترة أطول، بينما المؤشر الجلايسيمي المنخفض يساعد على التحكم في وتيرة رفع سكر الدم مانعًا حدوث رفعات فجائية، وبالتالي التحكم بالشهية خلال اليوم.10- خفض فرص الإصابة بسرطان القولونيعتبر سرطان القولون أحد السرطانات صعبة التشخيص، وأحد أشد أنواع السرطانات حدة وأكثرها ضراوة. وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول القراصيا بانتظام يساعد في منع الإصابة بسرطان القولون.