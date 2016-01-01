بـ مليون جنيه.. الأمن يسقط أكبر صفقات الترامادول في الجيزة



الأمن يسقط أكبر صفقات الترامادول الأمن يسقط أكبر صفقات الترامادول



نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 11500 قرص من عقار الترامادول المخدر قبل ترويجها على عملائه.



ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على جميع منافذ التهريب.



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وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد الأشخاص (عاطل، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة القسم وبحوزته "11,500 قرص مخدر من عقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول".وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى تسعمائة وعشرون ألف جنيه تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.