بالكمامة.. 8 نصائح طبية للوقاية من فيروس كورونا خارج المنزل



نصائح طبية للوقاية من فيروس كورونا نصائح طبية للوقاية من فيروس كورونا

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: إن الكمامات وحدها لا يمكنها أن تمنع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها للوقاية من الفيروس.



وأشار مجدي بدران لـ"صدى البلد"، إلى ارتداء الكمامة بشكل عشوائي لا يمكن ان يوفر الحماية الكاملة من فيروس كورونا، وذلك لكي تساهم في وقف تفشي الفيروس بكوفيد 19 او انتقال العدوى، ومنها:



1- استخدام الكمامات، سواء المنزلية الصنع أو المصنوعة من القماش، على مستوى المجتمع في استجابة للوضع الحالى فهى تبطئ من العدوى، و لكنها لن تمنع العدوى تماما.

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2- استخدام الكمامات يكون مبررا فقط عند تعذّر غسل اليدين، أو التباعد الاجتماعي.3- البلدان التي استخدمت أقنعة الوجه، واختبار الكورونا والعزلة، والتباعد الاجتماعي في وقت مبكر من الوباء قد حققت بعض النجاح في إبطاء انتشار المرض.4- ارتداء الكمامات بخلاف الخامة المستخدمة فيها قد توفر بعض الحماية بدلا من غياب الحماية إطلاقا.5- مع الحذر والمراقبة المستمرة للأطفال، و الذين يعانون من صعوبة التنفس، أو فقدان الوعي، أو ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون خلع الكمامة دون مساعدة.6- يجب أن تكون الكمامات أغطية الوجه القماشية تتناسب بشكل مريح مع الأنف و الخدين.7- يجب أن تربط الكمامات خلف الرأس أو تستخدم حلقات الأذن تعلق حول الأذن.8- يجب أن تكون مواصفات الكمامات، تشمل : طبقات متعددة من القماش تغطى الفم والأنف والذقن، وتسمح بالتنفس بدون قيود، يمكن غسلها وتجفيفها آليًا دون تلف أو تغيير الشكل.