أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، استقبال شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هدية من الصين، في إطار التعاون بين البلدين.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشحنة تزن 30 طنا من المستلزمات الطبية الوقائية، وتتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95"، و 70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف فقاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، وألف جهاز قياس درجة حرارة.
وأضافت الوزارة، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم تعقيم الشحنة، واتخاذ الإجراءات الوقائية فور وصولها مطار القاهرة صباح اليوم.
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التعليقات على الصين تُهدي مصر ثالث شحنة مساعدات طبية لمكافحة كورونا
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