الصين تُهدي مصر ثالث شحنة مساعدات طبية لمكافحة كورونا



الصين تُهدي مصر ثالث شحنة مساعدات طبية الصين تُهدي مصر ثالث شحنة مساعدات طبية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، استقبال شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هدية من الصين، في إطار التعاون بين البلدين.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشحنة تزن 30 طنا من المستلزمات الطبية الوقائية، وتتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95"، و 70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف فقاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، وألف جهاز قياس درجة حرارة.



وأضافت الوزارة، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم تعقيم الشحنة، واتخاذ الإجراءات الوقائية فور وصولها مطار القاهرة صباح اليوم.

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وخصصت الصين ثلاث دفعات من المساعدات الطبية هدية لمصر، الأولى تم استلامها في أبريل الماضي وبلغت أربعة أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، أما الثانية فقد تم استلامها الأحد الماضي وزنتها أربعة أطنان أيضا.ومن المقرر توزيع تلك المستلزمات على مستشفيات العزل، والصدر، والحميات، بجميع محافظات الجمهورية.وكانت وزيرة الصحة هالة زايد زارت الصين في مارس الماضي، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، هدية للشعب الصيني.