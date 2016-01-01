تجارة الموت... لن تتخيل تأثير الاستروكس على الشباب.. فيديو

مخدر "الإستروكس" أشد أنواع المخدرات تدميرًا لصحة الشباب، لأنه يحتوي على مواد سامة قاتلة، والتي تتسبب في الامراض النفسية ، بالإضافة إلى مرض السرطان والإيدز.
ورصدت عدسة "صدى البلد" شابا فى حالة من الصرع والهلاوس، وفقدانا تاما للوعى، وغير مسيطر على نفسه، وذلك بعد تعاطى مخدر الأستروكس.
يذكر ان الاستروكس من أخطر المخدرات التي يتعاطاها الإنسان حيث أن أضراره لا تقف عند حد مخاطر المخدرات المعروفة من إدمان وقلة التركيز بل تمتد لأكثر من ذلك بكثير.
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