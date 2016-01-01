تجارة الموت... لن تتخيل تأثير الاستروكس على الشباب.. فيديو



تأثير الاستروكس على الشباب تأثير الاستروكس على الشباب

مخدر "الإستروكس" أشد أنواع المخدرات تدميرًا لصحة الشباب، لأنه يحتوي على مواد سامة قاتلة، والتي تتسبب في الامراض النفسية ، بالإضافة إلى مرض السرطان والإيدز.



ورصدت عدسة "صدى البلد" شابا فى حالة من الصرع والهلاوس، وفقدانا تاما للوعى، وغير مسيطر على نفسه، وذلك بعد تعاطى مخدر الأستروكس.



يذكر ان الاستروكس من أخطر المخدرات التي يتعاطاها الإنسان حيث أن أضراره لا تقف عند حد مخاطر المخدرات المعروفة من إدمان وقلة التركيز بل تمتد لأكثر من ذلك بكثير.

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يتسبب ادمان مخدر الاستروكس فى إلاصابة بعدد كبير من المشاكل الصحية والأمراض مثل سرطان الرئة وجلطات المخ واضطراب الجهاز الهضمي والإمساك الشديد وتشنجات بالجهاز العضلي بل ويجعل المدمن يشعر بأعراض احتضار مما يدمر حالته النفسية جدا.