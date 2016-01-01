شهدت الآونة الأخيرة مفاوضات جادة وخناقة بين النادى الأهلي والإسماعيلي من أجل ضم نجم نادى دكرنس مصطفى محمد لاعب الوسط إلى صفوف أحد الفريقين فيما تجاهل الزمالك التعاقد مع اللاعب رغم حضوره إلى مقر النادى فى ميت عقبة قبل أزمة فيروس كورونا.
من جانبه قال محمد البسنديلي وكيل اللاعب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": مصطفى محمد توجه إلى مقر نادى الزمالك فى ميت عقبة قبل أزمة فيروس كورونا لكن تم تجاهله من قبل جمال حمزة بقطاع الناشئين.
تابع: تلقيت اتصالات من قبل فتحى مبروك وعدلى القيعى وتلقيت من الأخير مكالمات من 3 شهور لضم مصطفى محمد أفضل لاعب وسط ملعب صاعد ثم تلقيت اتصالات أيضا من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بعدما ترشيح اللاعب من قبل مدرب دكرنس السابق أيمن الجمل للإنضمام إلى قلعة الدراويش على أن يتم إلحاقه بصفوف الفريق الأول .
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التعليقات على الزمالك تجاهله .. خناقة بين الأهلي والإسماعيلي لـ ضم نجم فى المظاليم
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