الزمالك تجاهله .. خناقة بين الأهلي والإسماعيلي لـ ضم نجم فى المظاليم



الأهلي والإسماعيلي الأهلي والإسماعيلي

شهدت الآونة الأخيرة مفاوضات جادة وخناقة بين النادى الأهلي والإسماعيلي من أجل ضم نجم نادى دكرنس مصطفى محمد لاعب الوسط إلى صفوف أحد الفريقين فيما تجاهل الزمالك التعاقد مع اللاعب رغم حضوره إلى مقر النادى فى ميت عقبة قبل أزمة فيروس كورونا.



من جانبه قال محمد البسنديلي وكيل اللاعب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": مصطفى محمد توجه إلى مقر نادى الزمالك فى ميت عقبة قبل أزمة فيروس كورونا لكن تم تجاهله من قبل جمال حمزة بقطاع الناشئين.



تابع: تلقيت اتصالات من قبل فتحى مبروك وعدلى القيعى وتلقيت من الأخير مكالمات من 3 شهور لضم مصطفى محمد أفضل لاعب وسط ملعب صاعد ثم تلقيت اتصالات أيضا من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بعدما ترشيح اللاعب من قبل مدرب دكرنس السابق أيمن الجمل للإنضمام إلى قلعة الدراويش على أن يتم إلحاقه بصفوف الفريق الأول .

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أضاف: مصطفى محمد أشاد بقدراته أيمن الجمل مدرب فريق دكرنس السابق كما أشاد به مصطفى عبده نجم نادى المحلة السابق وتوقع له أن يكون له شأن كبير فى الساحرة المستديرة مشيرا إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع النادى الأهلى والإسماعيلي بعدما تجاهل نادى الزمالك إلحاقه لصفوف الفارس الأبيض.يذكر أن مصطفي محمد مصطفي سلامة لاعب نادي دكرنس الحالي مواليد ١٠/٣/٢٠٠٢ من قرية كفر شريف مركز شربين محافظة الدقهلية ويعتبر مثله الأعلي عالميا بوجبا ومحليا حسني عبد ربه وبدأ مشواره في بلدية المحله لكن قلة الإمكانيات لم تجعله يكمل معهم ومن خلال وكيله وقع لفريق سموحة ودكرنس ثم فضل وكيله الانضمام إلى نادى دكرنس حتي يحصل علي فرصته كامله ويظهر للنور من خلال الملعب والحصول على فرصة حقيقية.ونجح مصطفى محمد فى تسجيل 4 أهداف بقميص نادى دكرنس وصنع 9 أهداف فى دورى القسم الثاني ويدين بالفضل لمدرب دكرنس طلعت عبدالرحمن الذى وقف بجواره وساهم فى تطوير مستواه الفنى والبدني.