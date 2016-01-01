مصدر بنادي الزمالك يكشف حقيقة تلقى فرجاني ساسي عرضا من الخليج

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صورة الخبر: فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة العروض الخليجية التي تتوفر لدى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لضمه في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يتلق أي عروض رسمية لضم ساسي، مشيرًا إلى أن مسئولي النادي الأبيض لم يتلقوا أي محادثات ودية أيضًا من أي طرف كما يتردد، سواء من دولة السعودية أو أي بلد خليجي آخر.

ويأتي رد نادي الزمالك بسبب ما تردد مؤخرًا عن وجود رغبة من جانب بعض الأندية في الخليج للحصول على خدمات فرجاني ساسي في الموسم المقبل.

وكان الزمالك تعاقد مع فرجاني ساسي مطلع الموسم الماضي قادمًا من النصر السعودي لمدة 3 مواسم يتبقى منها موسم واحد فقط، بخلاف الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أنه يحق لفرجاني ساسي التوقيع إلى أي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما يضع مسئولي الزمالك أمام أمرين إما تجديد التعاقد مع اللاعب التونسي أو الموافقة على بيعه وذلك بسبب صعوبة إعارته في ظل اقتراب انتهاء عقده

المصدر: elbalad

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