مصدر بنادي الزمالك يكشف حقيقة تلقى فرجاني ساسي عرضا من الخليج

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة العروض الخليجية التي تتوفر لدى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لضمه في الموسم المقبل.
وأكد المصدر أن الزمالك لم يتلق أي عروض رسمية لضم ساسي، مشيرًا إلى أن مسئولي النادي الأبيض لم يتلقوا أي محادثات ودية أيضًا من أي طرف كما يتردد، سواء من دولة السعودية أو أي بلد خليجي آخر.
ويأتي رد نادي الزمالك بسبب ما تردد مؤخرًا عن وجود رغبة من جانب بعض الأندية في الخليج للحصول على خدمات فرجاني ساسي في الموسم المقبل.
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