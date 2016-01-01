نجم الأهلي السابق ينتقد تصرفات كهربا وصالح جمعة

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كهربا وصالح جمعة

انتقد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق ثنائي فريق الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة، بسبب تصرفاتهما التي لا تليق بقيمة القلعة الحمراء.

وقال ماهر همام في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" كهربا لم يكن يصلح للانضمام إلى النادي الاهلي بسبب مشاكله الكثيرة مع الزمالك، وفشله في الاستمرار بالدوري السعودي".

وتابع:" صالح جمعة يمتلك إمكانيات كبيرة، لكن مشاكله كثيرة ايضا وتصرفاته لا تليق بقيمة النادي الاهلي، لانه لم يترب داخل النادي ولم يعرف قيمته".

وواصل:" أعتقد أن كهربا وصالح جمعة لن يستمرا كثيرا داخل النادي الاهلي، بسبب تصرفاتهما، التي باتت من الصعب تغييرها، بسبب وصولهما إلى سن الـ 28 عاما.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا بقرار من اتحاد الكرة، حتى نهاية مايو الجاري، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: elbalad

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