أول رد فعل من الأهلي بعد شكوى الزمالك بشأن نادي القرن

أعلن هاني زادة عضو مجلس ادارة نادي يالزمالك التقدم بشكوي رسمية للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية نادي القرن الافريقي . وسيتوجه وفد مكون من أحمد مرتضى عضو المجلس وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف عضو المجلس.الي الاتحاد الافريقي للحصول علي اللوائح الخاصة بمعايير اختيار نادي القرن . وجاء اول رد فعل من النادي الاهلي اليوم حيث نشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : 6 ايام تفصلنا عن الاحتفال بجائزة نادي القرن

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