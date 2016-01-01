أعلن هاني زادة عضو مجلس ادارة نادي يالزمالك التقدم بشكوي رسمية للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية نادي القرن الافريقي .
وسيتوجه وفد مكون من أحمد مرتضى عضو المجلس وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف عضو المجلس.الي الاتحاد الافريقي للحصول علي اللوائح الخاصة بمعايير اختيار نادي القرن .
وجاء اول رد فعل من النادي الاهلي اليوم حيث نشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : 6 ايام تفصلنا عن الاحتفال بجائزة نادي القرن
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التعليقات على أول رد فعل من الأهلي بعد شكوى الزمالك بشأن نادي القرن
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