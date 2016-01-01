الأوقاف تعلن إحياء ليلة القدر بتلاوات قرآنية وابتهالات عبر بوابتها الإلكترونية

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صورة الخبر: وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحيي ليلة القدر يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ رمضان بنخبة مختارة من التلاوات القرآنية لكبار القراء المصريين ونخبة مختارة من الابتهالات الدينية لنخبة من المبتهلين المصريين المتميزين ، مع كلمات موجهة لبعض قيادات الوزارة وبعض أئمتها .وذلك في إطار اهتمامها بإحياء المناسبات الدينية وفي ضوء مراعاتها للظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة ان البث سيبدأ من التاسعة مساء ليلة الأربعاء ٢٧ رمضان وتبث مسجلة حتى صلاة الفجر بإذن الله تعالى ، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلي صفحة الفيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا.

ودعت وزارة الأوقاف في بيان لها لمصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

المصدر: elbalad

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