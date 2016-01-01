ذكرت شبكة فوكس نيوز أن العلماء في شركة كاليفورنيا للتكنولوجيا الحيوية عثروا على جسم مضاد يقاوم فيروس كورونا التاجي في اكتشاف أطلقوا عليه اسم "علاج".
وتدعي شركة سورينتو للادوية، ومقرها في سان دييجو ، أن جسمه المضاد STI-1499 أوقف فيروس كورونا التاجي من دخول 100 في المائة من الخلايا البشرية السليمة في تجارب.
وأوضحت أن هذا الجسم المضاد واحد من العديد من الأجسام المضادة المزمع دمجها مع مزيج من الأدوية المخدرة.
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التعليقات على شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل
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