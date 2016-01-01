شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل

صورة الخبر: علاج نهائي لـ كورونا
علاج نهائي لـ كورونا

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن العلماء في شركة كاليفورنيا للتكنولوجيا الحيوية عثروا على جسم مضاد يقاوم فيروس كورونا التاجي في اكتشاف أطلقوا عليه اسم "علاج".

وتدعي شركة سورينتو للادوية، ومقرها في سان دييجو ، أن جسمه المضاد STI-1499 أوقف فيروس كورونا التاجي من دخول 100 في المائة من الخلايا البشرية السليمة في تجارب.

وأوضحت أن هذا الجسم المضاد واحد من العديد من الأجسام المضادة المزمع دمجها مع مزيج من الأدوية المخدرة.

في بيان صحفي ، قالت شركو سورينتو إنها يمكن أن تنتج ما يصل إلى 200،000 جرعة من الجسم المضاد في الشهر وهو جدول زمني للإنتاج من المرجح أن يجعل الدواء متاحًا قبل شهور من المتوقع لقاح فيروس كورونا.

قدمت الشركة طلبًا للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، لكنها لم تتلق الضوء الأخضر بعد.

وارتفعت مخزونات سورينتو بنحو 220 في المائة في أعقاب الإعلان.

المصدر: شبكة فوكس نيوز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41693

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager