ظهور 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في السويس

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس عن ظهور 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا منهم 7 حالات مخالطة لحالات إيجابية مؤكدة سابقة و٢ حالة إيجابية مؤكدة جديدة.



وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى العزل بأبو خليفة بالاسماعيلية وجار التنسيق مع وزارة الصحة لـ تحويل باقي الحالات لمستشفيات أخرى خاصة بالعزل.



وجار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات.

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وأكدت مديرية الصحة على أهميه الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة.وناشدت بعدم النزول إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الآمنة وهى متر على الاقل وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل اماكن العمل او الاسواق وغيره .