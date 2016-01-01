ظهور 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في السويس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس عن ظهور 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا منهم 7 حالات مخالطة لحالات إيجابية مؤكدة سابقة و٢ حالة إيجابية مؤكدة جديدة.
وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى العزل بأبو خليفة بالاسماعيلية وجار التنسيق مع وزارة الصحة لـ تحويل باقي الحالات لمستشفيات أخرى خاصة بالعزل.
وجار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات.
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