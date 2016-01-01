كشف محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، آخر تطورات أزمة حسام حسن المدير الفني السابق وشكواه ضد النادي البورسعيدي.
وقال الخولي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إننا تقدمنا بشكوى لـلجنة الأولمبية ،وقمنا أيضا برفع دعوى في القضاء الإداري ردا على شكوى حسام حسن لـاتحاد الكرة.
وشدد الخولي أن شكوانا ضد حسام حسن جاءت بعد تغريم النادي المصري مليون جنيه من جانب اتحاد الكرة.
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التعليقات على المصري يكشف كواليس جديدة بشأن أزمة شكوى حسام حسن ضد النادي
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