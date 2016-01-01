

بيجو 308 الجيل القادم تظهر بشكل تخيلي جريء بيجو 308 الجيل القادم تظهر بشكل تخيلي جريء

مرت سبعة أعوام على انطلاق الجيل الحالي لبيجو 308، ما يجعلها واحدة من أقدم السيارات في فئتها حالياً، خاصة مقارنة بمنافسيها مثل فولكس فاجن جولف ورينو ميجان وكيا سيد وفورد فوكس، ولكن بيجو تستعد الآن لإطلاق جيل جديد للسيارة لعام 2021.



وقد قام زملاؤنا في موقع موتور 1 برسم صور تخيلية للسيارة القادمة بتوجه جديد جريء ومصابيح نهارية LED ملفتة للنظر تمتد فوق المصد الأمامي بشكل مشابه للكونسيت الذي كشفت عنه رينو في معرض جنيف 2017.



ولن تكتفي رينو بتغييرات واسعة في التصميم، حيث ستنتقل 308 لمنصة EMP2 الجديدة لدعم المولدات الهجينة بجوار محركات البترول والديزل المعتادة، كما سنرى نسخة كهربائية بالكامل لاحقاً، بالإضافة إلى نسخة كروس اوفر.

بيجو 308 القادمة ستنطلق بهيئات الواجن والهاتشباك لخمس ركاب مع التخلي عن نسخة الهاتشباك 3 ركاب ونسخة الكشف لضعف مبيعاتهم الأوروبية، كما أشارت تقارير إلى طرح نسخة جديدة عالية الأداء بدفع رباعي ومحرك هجين بقوة تتعدى 300 حصان، ولكن لا توجد تأكيدات بعد.











