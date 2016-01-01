

خلال الأسبوع الثاني من مايو.. تخفيضات على أسعار 5 سيارات وصلت لـ 40 ألف جنيه خلال الأسبوع الثاني من مايو.. تخفيضات على أسعار 5 سيارات وصلت لـ 40 ألف جنيه

شهد شهر مايو موجة من التخفيضات على أسعار السيارات في السوق المصري، وخلال الأسبوع الثاني على حِدة تم إجراء تخفيضات على 5 سيارات دفعة واحدة، ليبلغ حجم التخفيض على بعض الطرازات 40 ألف جنيه.



ومن خلال ذلك التقرير يرصد "عالم السيارات" التخفيضات التي اجرتها شركات السيارات خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس.



تخفيضات أسعار السيارات خلال الأسبوع الثاني من مايو

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في البداية أعلنت شركة كيان وكيل علامة سيات في السوق المصري، عن تخفيض أسعار سيارة سيات ليون بنسختها العادية بقيمة 20.000 جنيه لتصل إلى 369.900 جنيه بدلًا من 389.900 جنيه.ومن جانبها أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف "EATC"، وكيل العلامة التجارية أودي وفولكس فاجن في مصر عن تخفيضات على موديل 2020 من طراز أودي Q2 بقيمة 40 ألف جنيه، وهي تتوفر من خلال فئتين فقط في السوق المصري.كما أفصحت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكيل العلامة التجارية بي واي دي في مصر، عن عرض تخفيض لفترة محدودة على طراز بي واي دي S5 موديل 2020 بقيمة 5 آلاف جنيه.وفي سياق متصل، أكدت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل في سوق السيارات المصري، على تخفيض أسعار سيارة أوبل أسترا، وهي من فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، حيث بلغ حجم التخفيض عليها 21 ألف جنيه.أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في السوق المصري، عن تخفيضات على أسعار طراز شيفروليه ماليبوتصل لـ 40 ألف جنيه.