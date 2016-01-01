عميد زراعة عين شمس يحدد معايير تقييم الأبحاث لطلاب النقل

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صورة الخبر: كلية زراعة جامعة عين شمس
كلية زراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية لطلاب فرق النقل وأيضا وفقا لقرار مجلس الاعلي للجامعات بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين.

وأضاف عميد كلية زراعة انه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير :
1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث
2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة )
3_تناول جميع العناصر بالشرح
4_تحليل الطالب لموضوع البحث
5_الاستشهاد بالامثلة الواقعية
6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح
7_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية
8_عرض النتائج
9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة
10_عدد المراجع المحددة

ونوه عميد كلية زراعة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابهه الابحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبون في المقرر.

المصدر: elbalad

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