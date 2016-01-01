قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية لطلاب فرق النقل وأيضا وفقا لقرار مجلس الاعلي للجامعات بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين.
وأضاف عميد كلية زراعة انه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير :
1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث
2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة )
3_تناول جميع العناصر بالشرح
4_تحليل الطالب لموضوع البحث
5_الاستشهاد بالامثلة الواقعية
6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح
7_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية
8_عرض النتائج
9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة
10_عدد المراجع المحددة
ونوه عميد كلية زراعة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابهه الابحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبون في المقرر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عميد زراعة عين شمس يحدد معايير تقييم الأبحاث لطلاب النقل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق