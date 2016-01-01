عميد زراعة عين شمس يحدد معايير تقييم الأبحاث لطلاب النقل



كلية زراعة جامعة عين شمس كلية زراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية لطلاب فرق النقل وأيضا وفقا لقرار مجلس الاعلي للجامعات بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين.



وأضاف عميد كلية زراعة انه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير :

1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث

2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة )

3_تناول جميع العناصر بالشرح

4_تحليل الطالب لموضوع البحث

5_الاستشهاد بالامثلة الواقعية

6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح

7_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية

8_عرض النتائج

9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة

10_عدد المراجع المحددة



ونوه عميد كلية زراعة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابهه الابحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبون في المقرر.

