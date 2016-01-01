قال الدكتور إسلام عنان المحاضر في اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن التكدس الذي حدث في أول شهر رمضان ونزول المواطنين لشراء مستلزمات بهذه الكثرة، أثّر على ارتفاع الإصابات التي ظهرت بعد أسبوعين من بداية الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن المتوسط وصل إلى 150 إصابة في اليوم ،وهذا عدد كبير جدًا.
وأضاف "عنان"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القول بأن الإصابات في تزايد يعني أنه يوجد مصابون ومخالطون أكثر، لذلك فإن نسبة الإصابات لدينا أعلى من المعدلات في الدول التي تجري مسحًا عشوائيًا لأي شخص مثل الإمارات، ولبنان.
ولفت إلى أنه في حال استمرار نفس التكدس لشراء مستلزمات العيد، فإن الزيادة في أعداد المصابين ستعود بعد 14 يومًا من إجازة العيد، مضيفًا "لا تكرار هذا السيناريو مرة أخرى".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خبير أوبئة: خطة التعايش مع فيروس كورونا لا تعني انحساره
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق