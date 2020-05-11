في خطوة مفاجئة، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير له، عن توقعاته الرسمية بتكلفة تذاكر الطيران وتأثير فيروس كورونا على أسعار الرحلات الجوية بعد رفع الحظر والقيود عن رحلات الطيران في زمن كورونا.
بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد كورونا؟!
ويُظهر التقرير أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي على متن الطائرات؛ أي ترك مقاعد الوسط فارغة، فسترتفع تكاليف تذاكر السفر؛ في محاولة لتغطية تكاليف الطيران، بما قد يصل إلى 54% مقارنة بتلك التي شهدها القطاع في العام الماضي.
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