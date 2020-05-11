بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد كورونا؟!

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صورة الخبر: بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد كورونا؟!
بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد كورونا؟!

في خطوة مفاجئة، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير له، عن توقعاته الرسمية بتكلفة تذاكر الطيران وتأثير فيروس كورونا على أسعار الرحلات الجوية بعد رفع الحظر والقيود عن رحلات الطيران في زمن كورونا.

بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد كورونا؟!

ويُظهر التقرير أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي على متن الطائرات؛ أي ترك مقاعد الوسط فارغة، فسترتفع تكاليف تذاكر السفر؛ في محاولة لتغطية تكاليف الطيران، بما قد يصل إلى 54% مقارنة بتلك التي شهدها القطاع في العام الماضي.

ورغم أن أسعار التذاكر قد تبدأ منخفضة في البداية؛ إلا أن السفر الجوي قد يصبح مكلفًا مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات؛ بحسب "السي إن إن".

وستكون الزيادة كالتالي:

- الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ستكون الزيادة 43% عن الأسعار العادية

- آسيا والمحيط الهادي 54%
- أوروبا 49%

- أمريكا اللاتينية 50%

- أمريكا الشمالية 43%

- شمال آسيا 45%

صورة الخبر: بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد كورونا؟!

المصدر: سائح

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