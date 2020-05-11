

الزكاة .. ماهي و ما أحكامها و شروطها و كيفية احتسابها ؟ الزكاة .. ماهي و ما أحكامها و شروطها و كيفية احتسابها ؟

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة ، و فرض من فرائضه ، ثم فرضها في المدينة المنورة في شوال في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض رمضان و زكاة الفطر .



الزكاة :

الزكاة هي فريضة على كل مسلم بالغ عاقل يملك نصاباً من المال و قد فرضها الله حين قال :” خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها ” [سورة التوبة 104] و قال تعالي كذلك : ” و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ” [ سورة المزمل ]



الحكمة من الزكاة :

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تطهير النفوس من صفات مثل البخل و الشح و الطمعمواساة الفقراء و سد الحاجات للأشخاص المعوزين و المحرومينإقامة مصالح الأمة العامةالسيطرة على تضخم أموال الفقراء و ازديادم غناء بينما يزداد الفقراء على فقرهم ولا ينحصر أموال المجتمع في فئة واحدة .أنواع الزكاة في النقود :تجب الزكاة على خمس أنواع من الأموال هما :النقود : سواء كانت سبائك أو مضروبة أو كانت حليا من ذهب أو فضة ونصابها هو (85 غراما) من الذهب والمال.الفضة : نصابها (700 غراما).الأنعام : و هي الإبل و نصابها أن تكون خمساً من الإبل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمس صدقة” (متفق عليه) .زكاة البقر : فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : “في كل ثلاثين تبيع ، و في كل أربعين مسنة ”( رواه أبو داود والترمذي و صححه ابن حبان و الحاكم) .زكاة الغنم : لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” في كل أربعين شاة شاة” .شروط وجوب الزكاة :يجب أن تكون من إنسان مسلم ( يجب أن نعلم أنه لا يُشترط أن يكون الشخص بالغاً أو عاقلاً-ذلك تبعا للراجح من قول العلماء – ، و على هذا فتجب الزكاة في مال الصغير و المجنون ، و ذلك بأن يخرجها عنه وَلِيُّه)يجب أن يكون إنسان حر طليق ليس عبد ، و لكن يجب التنويه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام منذ زمن فلا نجدها ف زماننا هذا .3- أن يكون المال مملوكاً لصاحبه ملك تام و مستقراً لديه .يجب أن يكون المال ينمو و يزداد أو على الأقل يكون قابلا للزيادة ، مثل الإبلفهي تلد و تتكاثر و الزرع فهو يثمر ، و التجارة التي تزداد و تزدهر ،و كذلك النقوم القابلة للزيادة ، و ذلك تبعاً لقول الرسول صلى الله عليه و سلم“ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة” (رواه البخاري)و قد قال الإمام النووي : ” أن هذا الحديث هو أصل في أن الأموال المعدة للاقتناء أو للادخار فقط لايجب عليها زكاةيجب أن يكون المال متبقي عن الحاجات الأساسية مثل :المأكل و المشرب و المسكن و الملبس و النفقة على البيت و الزوجة و الأولاد و من يلتزم الفرد بنفقتهمالحول : يجب أن يمر على امتلاك الشخص للنصاب عاماً هجري كامل ،ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن] .ذلك فيما عدا الزروع و الثمار لقوله تعالى : “وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ” [سورة الأنعام : 141]أيضاً نتاج بهيمة الأنعام ، و ربح التجارة ، حيث يكون حولها حول أصلها“السوم” : “وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة” ، فإذا كانت الأنعام معلوفة لأكثر من عام و هناك تكلفة في رعيها فلا يوجد لها زكاة عند أغلب الجمهورالحديث الشريف : ” في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون” [صحيح ابن خزيمة]أما في كتاب سيدنا أبي بكر رصى الله عنه فقال : “و في الصدقة الغنم في سائمتها ..” [رواه البخاري]و هذا يدل على تقييد الزكاة بالسوم .“ملك النصاب” : النصاب هو المقدار الذي قام بتشريع وجوب الزكاة بوجب بلوغه ،فالفقير الذي لا يملك شيئاً لا يجب عليه شيء أو زكاة ، و أما من يملك مقدار أقلمن النصاب فلا زكاة عليه ، و يجب المعرفة بأن النصاب يختلف من مال إلى مال .أنواع الزكاة عامة :زكاة الحُلِيّزكاة الأوراق البَنكية والسنداتزكاة الفطر ( الزكاة الواجبة في الذمة)زكاة عروض التجارةزكاة الرِّكَاز(وهو كل شيءٍ له قيمة، قد دُفِنَ في الأرض مِن أيام الجاهلية كما سيأتي)زكاة الأنعامزكاة الزروعصدقة التطوع ، و هي ما يقوم المسلم بإخراجه إحساناً إلى غيره ، طلباً لزيادة الأجر من الله.الزكاةحكم الزكاة :الهدف الرئيسي منها ليس فقط أخذ المال من الغني و إنفاقه على الفقير و لكن ،التحلي بنعمة “التخلي” حتى لا يصبح الإنسان عبداً للمال بل يصبح سيداً له .قال الله تعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “مصارف الزكاة :الفقراء : “الفقير من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول”.و المساكين : “وهو قد يكون أخف فقرا من الفقير أو أشد”.ابن السبيل : “وهو المنقطع عن بلده فيتم إعطاؤه من مال الزكاة ما يسد به حاجتهفي الغربة و حتى إن كان غنيا في بلاده ، نظرا لما تعرض له من فقر أثناء سفره و انقطاعه عن بلده و أمواله” .المؤلفة قلوبهم: “المؤلف قلبه هو رجل مسلم يكون ضعيف الإسلامو لكن تكون له الكلمة النافذة في قومه ، فيعطى من الزكاة تأليفا لقلبه ،وجمعا له على الإسلام مرة أخرى رجاء بذلك أن يعم نفعه و يكف شره” .العاملون عليها : “و هم الجباة و السعاة الذين يسعون لجمعها و توزيعها لمصادرها” .في الرقاب : “هم العبيد و الرقيق الذين يرجى تحريرهم “.الغارمون : “الغارم هو الشخص المدين المعسر الذي لديهدينا في غير معصية الله و رسوله فيتم إعطاؤه من الزكاة ما يساعده على سداد دينه”.في سبيل الله : “المراد بها هنا هو العمل الذي يوصل إلى مرضاة اللهو جناته و بالأخص الجهاد لتبليغ كلمة الله تعالى ، و كذلك المصالح الشرعيةمثل عمارة المساجد و بناء المستشفيات و المدارس و الملاجئ للأيتام “الزكاة في القرآن الكريم :تم ذكر الزكاة في القرآن الكريم في كثير من المواضع و هذا إن دل فيدل على قوة مكانتها في الدين الإسلامي.“وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ” [سورة البقرة 43]” وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ ” [سورة البقرة 110]” إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ” [سورة المائدة 55]” فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ” [سورة التوبة ،11]” الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ” [سورة الحج 41]” رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ ” [سورة النور 37]” وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ” [سورة النور 56]” الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ” [سورة النمل 3]” وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ” [سورة البينة 5]