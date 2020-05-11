زيادة أسعار الذهب في مصر اليوم 15 مايو.. والعيار يقفز 8 جنيهات

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زيادة أسعار الذهب في مصر اليوم 15 مايو.. والعيار يقفز 8 جنيهات

واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها في بداية تعاملات الجمعة 15 مايو 2020، بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و 9 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية، عيار 21 نحو 755 جنيها، وعيار 18 نحو 647 جنيها، وعيار 24 نحو 863 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6040 جنيها، بينما سجل سعر أوقية الذهب عالميا 1737 دولار.

وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا

وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.

المصدر: اخبار اليوم

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