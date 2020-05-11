واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها في بداية تعاملات الجمعة 15 مايو 2020، بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و 9 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية، عيار 21 نحو 755 جنيها، وعيار 18 نحو 647 جنيها، وعيار 24 نحو 863 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6040 جنيها، بينما سجل سعر أوقية الذهب عالميا 1737 دولار.
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التعليقات على زيادة أسعار الذهب في مصر اليوم 15 مايو.. والعيار يقفز 8 جنيهات
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