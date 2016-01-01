طريقة عمل كحك العيد فى المنزل

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صورة الخبر: كحك العيد
كحك العيد


قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير كحك العيد فى المنزل من خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

1 كيلو دقيق مقادير كحك العيد:

نصف كيلو سمنة

1 ملعقة كبيرة

ريحة كحك

1 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة كبيرة خميرة
1 كوب لبن دافئ ملح العجمية

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة سمسم

1 كوب عسل أبيض

2 ملعقة دقيق

طريقة تحضير كحك العيد:

-يخلط السمسم مع الدقيق ثم تقدح السمنة جيدا ثم تضاف على الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب ثم يضاف ريحة الكحك والخميرة

- تقلب جيدًا ثم يضاف اللبن وإذا لوحظ أن العجينة متماسكة يمكنك إضافة ماء

- تترك العجينة لتتخمر ثم تشكل وتحشى بالعجمية أو بالحشوة حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالسكر البودرة

تحضير العجمية كحك العيد:

-على النار تذوب السمنة ثم يضاف عليها الدقيق وتخلط جيدًا ثم يضاف العسل والسمسم وتخلط وتترك لتبرد ثم يحشى بها الكحك

- ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم ويزين بالسكر البودرة

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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