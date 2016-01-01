طريقة عمل كحك العيد فى المنزل



كحك العيد كحك العيد



قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير كحك العيد فى المنزل من خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



1 كيلو دقيق مقادير كحك العيد:



نصف كيلو سمنة

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1 ملعقة كبيرةريحة كحك1 ملعقة كبيرة سمسم1 ملعقة كبيرة خميرة1 كوب لبن دافئ ملح العجمية2 ملعقة كبيرة سمنة2 ملعقة كبيرة سمسم1 كوب عسل أبيض2 ملعقة دقيقطريقة تحضير كحك العيد:-يخلط السمسم مع الدقيق ثم تقدح السمنة جيدا ثم تضاف على الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب ثم يضاف ريحة الكحك والخميرة- تقلب جيدًا ثم يضاف اللبن وإذا لوحظ أن العجينة متماسكة يمكنك إضافة ماء- تترك العجينة لتتخمر ثم تشكل وتحشى بالعجمية أو بالحشوة حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالسكر البودرةتحضير العجمية كحك العيد:-على النار تذوب السمنة ثم يضاف عليها الدقيق وتخلط جيدًا ثم يضاف العسل والسمسم وتخلط وتترك لتبرد ثم يحشى بها الكحك- ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم ويزين بالسكر البودرة