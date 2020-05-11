شهدت أسعار الخضروات، في سوق العبور، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الجمعة ١٥ مايو 2020 في ٢٢ رمضان المبارك.
وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من2.5 إلى 3.5 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا بـ4.5 جنيه، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ17 جنيها.
وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 2 و3 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 الي 6 جنيهات، والملوخية 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 إلى 12 جنيها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ١٥ مايو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق