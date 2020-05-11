

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ١٥ مايو أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ١٥ مايو

شهدت أسعار الخضروات، في سوق العبور، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الجمعة ١٥ مايو 2020 في ٢٢ رمضان المبارك.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من2.5 إلى 3.5 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا بـ4.5 جنيه، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ17 جنيها.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 2 و3 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 الي 6 جنيهات، والملوخية 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 إلى 12 جنيها.