هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها وأنت جالس في المنزل ، لجعل بشرتك تشعر بالخصوصية. من بينها بعض الأشياء البسيطة التي تحتوي على أدوات المطبخ الفواكه والخضروات والزيوت الطبيعية. هذا الصيف ، إذا كنت تتطلع إلى جعل وجهك يبدو أحمرًا ومتوهجًا مثل الطماطم ، فسيتعين عليك تجربة بعض حزم الوجه البسيطة التي تتضمن الفاكهة نفسها. اكتشف ما هي حزم الوجه هذه ، وكيف يمكنك صنعها.
ماسك الطماطم والسكر
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الاحتفاظ برطوبته. لهذا ، سيكون عليك هرس بعض الطماطم واستخراج العصير. لهذا ، أضف ملعقة صغيرة من السكر. افركي المعجون برفق على وجهك. اتركه لبعض الوقت واتركه حتى يجف ، قبل غسله بالماء. افعل ذلك بانتظام لترى الفرق.
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التعليقات على قبل العيد.. 3 ماسكات من الطماطم لبشرة متوهجة ونقية
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