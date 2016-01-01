قبل العيد.. 3 ماسكات من الطماطم لبشرة متوهجة ونقية



ماسكات من الطماطم لبشرة متوهجة ماسكات من الطماطم لبشرة متوهجة

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها وأنت جالس في المنزل ، لجعل بشرتك تشعر بالخصوصية. من بينها بعض الأشياء البسيطة التي تحتوي على أدوات المطبخ الفواكه والخضروات والزيوت الطبيعية. هذا الصيف ، إذا كنت تتطلع إلى جعل وجهك يبدو أحمرًا ومتوهجًا مثل الطماطم ، فسيتعين عليك تجربة بعض حزم الوجه البسيطة التي تتضمن الفاكهة نفسها. اكتشف ما هي حزم الوجه هذه ، وكيف يمكنك صنعها.



ماسك الطماطم والسكر



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الاحتفاظ برطوبته. لهذا ، سيكون عليك هرس بعض الطماطم واستخراج العصير. لهذا ، أضف ملعقة صغيرة من السكر. افركي المعجون برفق على وجهك. اتركه لبعض الوقت واتركه حتى يجف ، قبل غسله بالماء. افعل ذلك بانتظام لترى الفرق.

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ماسك وجه الطماطم والليمونتعتبر كل من هذه الثمار منظفات طبيعية. يعتقد أنها تخلص الجلد من السموم ، وتمنع حب الشباب والبثور. ويمكنهما معًا جعل البشرة تتوهج عن طريق إزالة الزيت الزائد. لصنع هذه العبوة ، سيكون عليك هرس بعض الطماطم وخلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون معها. يمكنك أيضًا إضافة بعض العسل إلى المعجون وتطبيقه على الوجه. اتركه واتركه يجف لبضع دقائق. عندما يجف ، اغسله بالماء.ماسك وجه الطماطم والعسلكلا مكونات هذه العبوة ستجعل بشرتك تتوهج بشكل طبيعي. يعد بتنظيف الوجه بلطف ومنحه نوعًا جديدًا من اللمعان. لصنع هذه العبوة ، ستحتاج إلى طماطم مهروسة وملعقة كبيرة من العسل. امزج الاثنين لصنع معجون. بعد ذلك ، ضع المعجون على وجهك واتركه يجف. عندما تفعل ذلك ، اغسل بالماء. افعل ذلك كلما كان لديك الوقت ولن تضطر إلى زيارة الصالون مرة أخرى