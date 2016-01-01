يعتبر تناول حبات من التمر على وجبة الإفطار هي عادة قديمة وسنة نبوية، وعلى الرغم من ذلك فهناك البعض يغفل عن أهمية هذه العادة الصحية، وفيما يلي سنوضح لكم اهمية البدء بتناول حبات من التمر على الفطور في المائدة الرمضانية.
نصح أحمد هشام أخصائي الزراعة والتركيبات التعويضية للوجه والفكين، بضرورة تناول التمر يوميًا على المائدة الرمضانية، عند البدء بالإفطار، وذلك لما للتمر من فوائد صحية لا تحصي على جسم الإنسان.
وتابع هشام في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان التمر يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد الذي يلعب دورا مهما في تقوية الأسنان.
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التعليقات على احرص عليها .. تناول التمر على الإفطار يحميك من تسوس الأسنان
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