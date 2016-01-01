احرص عليها .. تناول التمر على الإفطار يحميك من تسوس الأسنان



تناول التمر على الإفطار تناول التمر على الإفطار

يعتبر تناول حبات من التمر على وجبة الإفطار هي عادة قديمة وسنة نبوية، وعلى الرغم من ذلك فهناك البعض يغفل عن أهمية هذه العادة الصحية، وفيما يلي سنوضح لكم اهمية البدء بتناول حبات من التمر على الفطور في المائدة الرمضانية.



نصح أحمد هشام أخصائي الزراعة والتركيبات التعويضية للوجه والفكين، بضرورة تناول التمر يوميًا على المائدة الرمضانية، عند البدء بالإفطار، وذلك لما للتمر من فوائد صحية لا تحصي على جسم الإنسان.



وتابع هشام في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان التمر يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد الذي يلعب دورا مهما في تقوية الأسنان.

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واكد هشام، إن للفلورايد الموجودة في حبة التمر فوائد كثيرة حيث إنها تمنع تسوس الأسنان بطرق مختلفة، وهي :1- تجعل الفلوريد الموجودة في التمر الأسنان أكثر مقاومة للتسوس، وذلك لأنه يتحد مع الكالسيوم داخل تركيبة الأسنان وعلى سطحها ليجعلها أقوى وأكثر مقاومة للتسوس.2- الفلورايد الموجودة في التمر تساعد على إعادة بناء الأسنان، وذلك لتجذب بدوره معادن أخرى (مثل الكالسيوم).3- الفلورايد التي يحتويها التمر تساعد على منع بكتيريا الفم من تكوين الأحماض المسببة لتسوس الأسنان.