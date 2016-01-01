قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية جديدة إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءًا على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء.
وأسفرت العملية عن الآتى:
مقتل 7 تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آليه ، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية وإستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.
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التعليقات على القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء
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