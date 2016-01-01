القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

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صورة الخبر: جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية جديدة إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءًا على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء.

وأسفرت العملية عن الآتى:

مقتل 7 تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آليه ، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية وإستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.

وتم ضبط عربة دفع رباعى و (3) دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية .

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إكتشاف وتفجير (10) عبوة ناسفة.

ضبط وتفجير (4) احزمة ناسفة.
ضبط (3) بنادق آليه وبندقية قناصة و(3) مسدسات 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد (12) تليفون محمول أنواع وعدد (4) اجهزة لاسلكى و(5) شدات ميدانية.

ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

المصدر: elbalad

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