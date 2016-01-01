في دراسة جديدة استنتج الباحثون أنه حتى المستويات المنخفضة من الكحول والتبغ أثناء الحمل يمكن أن تؤثر على نمو دماغ الرضيع بشكل كبير.
ووفقا لموقع healthline، يعتمد البحث على الدراسات السابقة التي خلصت إلى أن أي استخدام للكحول أو التبغ أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية للأطفال الصغار.
على الرغم من البحث يقول الخبراء أنه لا يزال هناك اعتقاد بين شرائح من السكان بأن استخدام الكحول أو التبغ في بعض الأحيان أثناء الحمل لا بأس به.
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التعليقات على للحامل.. توقفي عن التدخين والكحول لهذا السبب الخطير
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