هيلثي.. نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من كورونا

قالت الدكتورة مروة شهير، خبيرة التغذية والأطعمة، أن الضغط والسكر من أكثر الامراض المزمنة شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، لذا لابد من توخى الحذر والالتزام ببعض النصائح، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقدمت مروة شهير من خلال برنامج هيلثى على موقع صدى البلد، بعض النصائح الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل فى ..
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