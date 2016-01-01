تعاني أغلب النساء من ترهلات البطن وقال الدكتور عصام البقلى، استشاري الجراحة التجميلية، إن مشكلة شد البطن التي تعاني منها أغلب السيدات تأتي نتيحة العديد من العوامل منها الولادة القيصرية.
وتابع عصام البقلي، خلال استضافته ببرنامج استشارة المذاع على موقع صدى البلد، أن عملية شد البطن تتم على مراحل وهي : رفع السرة في مكانها الطبيعي، شد عضلة البطن، قص الترهلات من أسفل البطن.
وأضاف استشاري الجراحة التجميلية، أن العملية تحتاج جزء تجميلي لإعادة شكل البطن الطبيعي ومن الممكن أن تحتاج بعض النساء إلى شفط بعض الدهون إن وجدت لاكمال العملية.
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التعليقات على استشارة.. 3 مراحل لعملية شد البطن.. واحذريها في هذه الحالة.. فيديو
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