ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "شخص مقتدر على الحج ولكنه يرفض أداء الحج.. فهل يجوز الحج عنه؟
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وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أنه ينبغي على من حوله نصحه وإرشاده بالرفق واللين عل أداء الحج لأنه فريضة لا تسقط عنها إذا كان مستطيع ماديا وبدنيا.
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التعليقات على حكم الشرع في رجل غني رفض الحج ومات.. دار الإفتاء ترد.. فيديو
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