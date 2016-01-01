حكم قضاء الصوم عن الميت.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للزوجة قضاء الصوم عن زوجها المتوفى؟
الإفتاء: يجوز قضاء الصوم عن الميت إلا في هذه الحالة
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز قضاء الصوم عن الغير ويجوز بشكل أداء كل الأعمال الصالحات عن الميت إلا الصلاة.
كيفية قضاء الصوم
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا كفارة على من أفطر رمضان لعدة سنوات بغير عذر عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، مؤكدًا أن لا شيء يُغني عن قضاء ما عليه من الصيام.
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