جدول امتحانات الثانوية العامة .. وخطة حماية 660 ألف طالب من خطر كورونا .. تفاصيل



جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

مازالت هناك حالة من الجدل و الترقب تسيطر على الرأي العام عامة وعلى طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم خاصةً ، حيث يتساءل الجميع "هل سيتم إلغاء او تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020 بسبب كورونا ؟



ومنعا للجدل .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من الترتيبات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مواعيدها المعلنة .



وقال وزير التربية والتعليم : أن امتحانات الثانوية العامة 2020 سوف تعقد في موعدها المقرر 7 يونيو 2020 ، مشيرًا إلى أن كافة التفاصيل سوف يتم اعلانها يوم الاحد القادم في مؤتمر صحفي يحضره رئيس الوزراء ، و كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي و الصحة و الاعلام

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ولجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، ستشهد هذا العام ضوابط صحية مشددة، وإجراءات احترازية، لحماية الطلاب والمعلمين من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف الدكتور طارق شوقى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية، مشيرا إلى خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة وضعت عددا من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.اقرأ ايضا | التعليم تستعين بالمدارس الفنية لزيادة عدد لجان الثانوية العامة وتقليل عدد الممتحنين في كل لجنةوأوضح أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.وأكد أن جميع اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، قال الدكتور طارق شوقى، إنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وسيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينيةالثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاءالخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولىالأحد 14 يونيو 2020: الديناميكاالثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفةالخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخالثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافياالأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنيةالثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماعالأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغيةيبدأ تصحيح امتحان اللغة العربية والدين يوم 11 يونيو 2020 ، ويبدأ تصحيح اللغة الأجنبية الأولى الإثنين 15 يونيو ، ويبدأ تصحيح الفيزياء والتراجم وامتحان التاريخ يوم 25 يونيو 2020، ويبدأ تصحيح الفلسفة والمنطق والتربية الوطنية الأربعاء 24 يونيو، ويبدأ تصحيح الإقتصاد والجغرافيا السبت 27 يونيو 2020، ويبدأ تصحيح الأحصاء والرياضيات والتراجم السبت 27 يونيو، ويبدأ تصحيح الأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والتراجم لطلاب مدارس اللغات 29 يونيو، ويبدأ تصحيح الكيمياء والتراجم السبت 27 يونيو 2020، ويبدأ تصحيح اللغة الأجنبية الأولى وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية، إضافة إلى اللغة الأجنبية الثانية 1 يوليو 2020.ومن المقرر أن ينتهى تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة يوم 5 يوليو بمادة علم النفس والاجتماع.ومن جانبه .. أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة قررت ضم 65 مدرسة من مدارس التعليم الفني ليتم استخدامها كلجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.وأوضح حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذا القرار يأتي في إطار ما اعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بشأن ضرورة زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية ، لتقليل عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة بحيث لا يزيد عن 14 طالب في الفصل الواحد لضمان عدم التزاحم و عدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وقد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة لوقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، مُوضحةً أن أرقام الجلوس قد بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني http://emis.gov.eg، وذلك استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.وقالت الوزارة في بيان لها : نقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية الصحية لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تم زيادة أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بهدف تحقيق التباعد بين الطلاب.وقد أرسلت المديريات التعليمية قوائم بأعداد اللجان الامتحانية وأسمائها إلى لجان الإدارة المختصة حسب القطاعات التي تتم فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية، هذا بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ليصبح 14 طالبًا.



