حرارة شديدة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، على القاهرة والوجه البحري يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما يبقي حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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