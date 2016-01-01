موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة بمصر حتى الإثنين

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موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم

تتعرض البلاد اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الاثنين 18 مايو على الأقل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وينشر "اليوم السابع" متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة بكافة أنجاء الجمهورية ، كما يلى:

- القاهرة :

العظمى 38- 42

الصغرى 22- 26



- الوجه البحرى :

العظمى 38- 41
الصغرى 21- 25



- السواحل الشمالية:

العظمى 30- 35

الصغرى 19- 21



- جنوب سيناء :

العظمى 38- 40

الصغرى 23 - 25



- شمال الصعيد:

العظمى 41 - 42

الصغرى 23 - 26



- جنوب الصعيد :

العظمى 42- 43

الصغرى 25 - 28



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس ، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى ، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى اعتبارا من الخميس وحتى الاثنين 18 مايو على الأقل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الاثنين 18 مايو من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة .

المصدر: youm7

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