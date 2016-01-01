ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن حالات الوفاة الناجمة عن مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا قفزت 262 حالة، الخميس، مقابل 195، الأربعاء، في حين ارتفعت الإصابات الجديدة إلى 992 من 888.
وأوضحت أن إجمالي الوفيات منذ ظهور تفشي الفيروس في إيطاليا يوم 21 فبراير ارتفع إلى 31368، في ثالث أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، في حين يعد هذا أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ السابع من مايو.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223096، ليكون بذلك خامس أعلى معدل بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
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التعليقات على إيطاليا تعود لـ"طريق الخطر".. بصدمة جديدة
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