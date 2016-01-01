استعرض مسلسل الاختيار بحلقة اليوم الخميس، مشهد استهداف موكب النائب العام الذي وقع في يوم الاثنين 29 يونيو سنة 2015 في شهر رمضان.
ووثقت صور لـ"اليوم السابع" جرائم الإخوان، من خلال صور من مكان الحادث التي استهدف مستشار جليل وهو صائم، وتم القبض على عدداً من منفذي الحادث ومحاكمتهم وصدور أحكام ضدهم بالإعدام وتم تنفيذها، فضلاً عن صدور أحكام بالإعدام على مجموعة من الهاربين، وعلى رأسهم الإرهابى يحى موسى وهم: "أحمد محمد عبد الرحمن، محمد جمال حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد أحمد، يحيى السيد موسى، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد صلاح الدين، على السيد أحمد بطيخ، معاذ محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، ومحمد عبد الحفيظ أحمد، السيد عبد الحميد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى محمد أحمد".
وتم توجيه عدة تهم للمتورطين في الحادث، أبرزها:
حيازة مفرقعات:
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التعليقات على بعد عرض الاختيار للمشهد.. شاهد صور توثق جريمة الإخوان فى اغتيال النائب العام
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