بعد عرض الاختيار للمشهد.. شاهد صور توثق جريمة الإخوان فى اغتيال النائب العام



حادث اغتيال النائب العام حادث اغتيال النائب العام

استعرض مسلسل الاختيار بحلقة اليوم الخميس، مشهد استهداف موكب النائب العام الذي وقع في يوم الاثنين 29 يونيو سنة 2015 في شهر رمضان.



ووثقت صور لـ"اليوم السابع" جرائم الإخوان، من خلال صور من مكان الحادث التي استهدف مستشار جليل وهو صائم، وتم القبض على عدداً من منفذي الحادث ومحاكمتهم وصدور أحكام ضدهم بالإعدام وتم تنفيذها، فضلاً عن صدور أحكام بالإعدام على مجموعة من الهاربين، وعلى رأسهم الإرهابى يحى موسى وهم: "أحمد محمد عبد الرحمن، محمد جمال حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد أحمد، يحيى السيد موسى، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد صلاح الدين، على السيد أحمد بطيخ، معاذ محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، ومحمد عبد الحفيظ أحمد، السيد عبد الحميد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى محمد أحمد".



وتم توجيه عدة تهم للمتورطين في الحادث، أبرزها:

حيازة مفرقعات:

استخدم المتهمون بتفجير موكب النائب العام سيارة مفخخة بداخلها نصف طن مواد متفجرة، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.فيما نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشات العامة.القتل العمد:واجه المتهمون فى القضية تهمة القتل العمد للنائب العام الشهيد هشام بركات، وأيضًا تهمة قتل اثنين من المواطنين فى واقعة زرع عبوة مفخخة على مدخل مدينة أبو كبير، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقًا.الانضمام لجماعة إرهابية:واجه المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.











