قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الدور الإعلامى فى تلك الفترة دور مهم جدا، مشيرا إلى أن الأرقام التى تهمنا هى أرقام حالات الشفاء وحالات الوفاة.
وتابع حسنى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن هناك ارتفاعا كبيرا فى نسبة حالات التعافى من كورونا خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن الاطمئنان الذى قد يشعر به المواطن هو اطمئنان زائف ، مطالبا المصريين بضروره الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى خلال الفترة المقبلة خاصة خلال عيد الفطر.
وواصل حسنى قائلا: "مصر ستتعايش مع فيروس كورونا ولكن بقواعد صحية يجب الالتزام بها، مطالبا المصابين الذين تم شفاؤهم بالتوجه لبنك الدم للتبرع بالبلازما بعد اربعة عشر يوما.
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التعليقات على اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: فحوصات واختبارات الفيروس في تزايد مستمر
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