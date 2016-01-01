ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

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صورة الخبر: مودة الأدهم
مودة الأدهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مودة الأدهم يوتيوبر على منصات التواصل الاجتماعى ومن مشاهير "التيك توك"، وذلك لنشرها مقطع يحتوى على محتوى يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية.



والقى القبض على مودة الأدهم داخل إحدى مناطق مدينة 6 أكتوبر، بعد رصد مقاطع فيديو مخلة وتحرض على الفسق والفجور، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

المصدر: youm7

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