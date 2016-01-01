طالب الأهلي، نظيره هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، بخفض المقابل المالي، من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.
وعلم أن هيديرسفيلد حدد 7 ملايين يورو مقابل ترك رمضان صبحي بشكل نهائي للأهلي، وهو الأمر الذي يراه الفريق الأحمر مبالغًا فيه.
وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات بين الطرفين، لتخفيض السعر المطلوب، فضلًا عن بحث توفير السيولة المادية اللازمة لحسم الصفقة، بعد موافقة رمضان على الاستمرار في الأهلي.
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التعليقات على الأهلي يتحرك للإبقاء على رمضان صبحي
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