الأهلي يتحرك للإبقاء على رمضان صبحي



رمضان صبحي رمضان صبحي

طالب الأهلي، نظيره هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، بخفض المقابل المالي، من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.



وعلم أن هيديرسفيلد حدد 7 ملايين يورو مقابل ترك رمضان صبحي بشكل نهائي للأهلي، وهو الأمر الذي يراه الفريق الأحمر مبالغًا فيه.



وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات بين الطرفين، لتخفيض السعر المطلوب، فضلًا عن بحث توفير السيولة المادية اللازمة لحسم الصفقة، بعد موافقة رمضان على الاستمرار في الأهلي.

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ويعول الأهلي على أمواله لدى ستوك سيتي، المتبقية من صفقة بيع رمضان صبحي للفريق الإنجليزي.وطلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الإبقاء على رمضان صبحي، نظرًا للحاجة الفنية للاعب، كونه أحد أبرز نجوم الفريق الأحمر.وكان رمضان صبحي قد رحل عن الأهلي في 2016 إلى ستوك سيتي لمدة موسمين، ثم انتقل لهيديرسفيلد الذي أعاره للأهلي لمدة 6 أشهر قبل تجديد الإعارة مرة أخرى.