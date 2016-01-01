الأهلي يتحرك للإبقاء على رمضان صبحي

آخر الأخباراخبار الرياضة › الأهلي يتحرك للإبقاء على رمضان صبحي

صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي

طالب الأهلي، نظيره هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، بخفض المقابل المالي، من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وعلم أن هيديرسفيلد حدد 7 ملايين يورو مقابل ترك رمضان صبحي بشكل نهائي للأهلي، وهو الأمر الذي يراه الفريق الأحمر مبالغًا فيه.

وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات بين الطرفين، لتخفيض السعر المطلوب، فضلًا عن بحث توفير السيولة المادية اللازمة لحسم الصفقة، بعد موافقة رمضان على الاستمرار في الأهلي.

ويعول الأهلي على أمواله لدى ستوك سيتي، المتبقية من صفقة بيع رمضان صبحي للفريق الإنجليزي.

وطلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الإبقاء على رمضان صبحي، نظرًا للحاجة الفنية للاعب، كونه أحد أبرز نجوم الفريق الأحمر.

وكان رمضان صبحي قد رحل عن الأهلي في 2016 إلى ستوك سيتي لمدة موسمين، ثم انتقل لهيديرسفيلد الذي أعاره للأهلي لمدة 6 أشهر قبل تجديد الإعارة مرة أخرى.

المصدر: kooora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأهلي يتحرك للإبقاء على رمضان صبحي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96336

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager