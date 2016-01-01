قرار عاجل من التعليم بشأن تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "المسجونين"

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صورة الخبر: وزارة التربية و التعليم
وزارة التربية و التعليم


أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني آلية تقييم الطلاب نزلاء السجون والليمانات المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصفين الأول والثاني الثانوي) للعام الدراسي 2019/2020.

حيث وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أنه بالنسبة لتقييم الطلاب نزلاء السجون والليمانات في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020، فسيتم تقييمهم عن طريق إجراء مشروع بحثي من نفس الموضوعات المقررة على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي نظام المنازل.

وقال الوزير إن هذه المشروعات البحثية سيتم اعدادها في ضوء خريطة المناهج للفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مراعاة استخدام ما يتاح لدى الطلاب في السجون من مصادر المعرفة وفي حدود الأدوات المتاحة.
ويتم التنسيق مع الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية فيما يتعلق بموعد وآلية تسليم الأبحاث.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بالنسبة لطلاب السجون الذين لم يؤدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 بعذر مقبول ، فيجرى لهم امتحان تكميلي بالتنسيق مع الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية تعليمية.

المصدر: elbalad

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