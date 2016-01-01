أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني آلية تقييم الطلاب نزلاء السجون والليمانات المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصفين الأول والثاني الثانوي) للعام الدراسي 2019/2020.
حيث وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أنه بالنسبة لتقييم الطلاب نزلاء السجون والليمانات في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020، فسيتم تقييمهم عن طريق إجراء مشروع بحثي من نفس الموضوعات المقررة على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي نظام المنازل.
وقال الوزير إن هذه المشروعات البحثية سيتم اعدادها في ضوء خريطة المناهج للفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.
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التعليقات على قرار عاجل من التعليم بشأن تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "المسجونين"
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